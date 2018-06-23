РИАМО - 23 июн. Фестиваль художественной самодеятельности «Таланты без границ» собрал более 200 пожилых людей и инвалидов в Подмосковье, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, фестиваль художественной самодеятельности «Таланты без границ» среди граждан пожилого возраста и инвалидов завершился в Подмосковье.

«В этом году (в 2018 году - ред.) фестиваль собрал более 200 участников из наших учреждений», - написала Фаевская в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что традиционно фестиваль проводится среди учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов по четырем номинациям: «Вокал», «Музыкальное творчество», «Хореография», «Оригинальный жанр».