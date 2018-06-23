РИАМО- 23 июн. Российский президент Владимир Путин пожелал своему армянскому коллеге Армену Саркисяну здоровья и благополучия в день рождения, сообщает Газета.ru.

Путин направил Саркисяну сердечные поздравления в связи с 65-летием. Он пожелал ему здоровья, успехов и благополучия.

«В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами», - говорится в послании, опубликованным на сайте президента Армении.

Армен Саркисян - армянский политический и государственный деятель, дипломат, физик. Президент Республики Армения c 9 апреля 2018 года.