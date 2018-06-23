РИАМО - 23 июн. Жители и гости Москвы смогут войти в метро и выйти из него через северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии, который ранее был открыт только на вход из-за наплыва болельщиков, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В субботу на стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу встретились сборные Бельгии и Туниса. Игра началась в 15:00.

«Северный вестибюль станции «Спартак» снова работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Более 26 тысяч болельщиков сборных Бельгии и Туниса прибыли на стадион «Спартак» на московском метро.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.