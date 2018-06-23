РИАМО - 23 июн. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Бельгии и Туниса начался на столичном стадионе «Спартак».

Стадион заполнен болельщиками, которые криками поддерживают свои команды. Перед матчем на стадионе прозвучали государственные гимны Бельгии и Туниса.

Как уточняется на сайте FIFA-2018, после первого тура Бельгия лидирует в группе G, Тунис - без очков. Встречу будет судить арбитр из США Хаир Мурруфо.

Фанатов Туниса в субботу в столице будет во много раз больше (в 7-10 раз), чем бельгийцев.

Сборные Бельгии и Туниса встретятся в финальной части чемпионата мира во второй раз. Первая игра состоялась на ЧМ-2002 и закончилась вничью (1:1).

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.