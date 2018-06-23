РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В парке имени Талалихина в Подольске 24 июня пройдет бесплатное занятие йогой для позвоночника, посетить его смогут все желающие, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

В парке имени Талалихина в Подольске начались бесплатные занятия йогой по воскресеньям. Каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры його-студии «Шанти» проводят занятия с 10:00 до 12:00.

«В парке Талалихина пройдет урок йоги с тренером Юлей Булгаковой. Согласно прогнозу, утром температура будет 22-24 градуса тепла, возможен небольшой дождь. При сильном дожде занятия отменят, при небольшом дожде занятие состоится», - сказал сотрудник.

Все желающие смогут принять участие в мероприятии. С собой необходимо взять коврик и бутылку воды. Одежду нужно выбирать удобную. Занятие будет проходить на лужайке за памятником Виктору Талалихину.