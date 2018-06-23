РИАМО - 23 июн. В субботу футбольный клуб Люберец сыграет с командой «Центр спорта» Лобни в первенстве России среди команд III дивизиона, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

«Двадцать третьего июня в матче 12 тура первенства России среди команд III дивизиона мы (ФК «Люберцы» - ред.) принимаем команду «Центр спорта» из города Лобня. Уважаемые болельщики, приходите на стадион «Торпедо» поддержать команду. Начало матча в 18:00», - говорится в сообщении.

По итогам 11 туров первенства, ФК «Люберцы» занимает лидирующую позицию. Клуб заработал 31 очко. Соперник - лобненский «Центр спорта» находится на седьмой строчке турнирной таблицы, у команды 15 очков.