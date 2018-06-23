РИАМО – 23 июн. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва, сообщает Газета.ru.

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!» - сказал Путин в специальном видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Поздравляя выпускников с окончанием школы, глава государства отметил, что для них сегодня один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных.

«Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего», - добавил президент.

По словам Путина, энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте. Он убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

«Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди - смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные - способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями», - подчеркнул президент.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».