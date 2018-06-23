РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в части Гривно завершили ремонт дорожного покрытия на Больничном проезде, его площадь составила более 800 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

Ремонтные работы дорожного покрытия в микрорайоне Климовск на Больничном проезде начались 21 июня.

«Вчера (22 июня - ред.) завершились работы по ремонту дорожного покрытия на Больничном проезде, участок от улицы Школьная до ограждения городской больницы. Площадь ремонта составит более 800 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Автовладельцев просили не парковать автомобили на указанном участке дороги с 20 июня до завершения работ.