РИАМО - 23 июн. Метро в субботу воспользовались уже 26 тысяч болельщиков, прибывших на матч чемпиона мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса на стадион «Спартак», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В субботу на столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу встретятся сборные Бельгии и Туниса. Начало матча в 15:00.

«Уже более 26 тысяч болельщиков матча Бельгия – Тунис прибыли на стадион «Спартак» на московском метро», - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.