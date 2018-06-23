РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Отделение футбольной школы «Юниор» в Подольске подписало договор о сотрудничестве с официальными представителями Real Madrid Foundation в России, теперь ученики детских школ смогут учиться у легендарных футболистов, сообщается в группе «Футбольная школа «ЮНИОР» | Подольск/Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Футбольная школа «Юниор» подписала договор о сотрудничестве с официальными представителями Real Madrid Foundation в России. Real Madrid Foundation – проект, транслирующий ценности и философию мадридской академии. При поддержке партнеров по всему миру испанцы ежегодно проводят выездные детские школы (Real Madrid Foundation Clinics). В 2018 году тренеры легендарного мадридского клуба Real Madrid приедут в Россию для того, чтобы привить нашим детям психологию победителя», - говорится в сообщении.

Футбольная школа разделяет философию великого испанского клуба и верит, что сотрудничество принесет пользу подрастающему поколению футболистов.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» – 13-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и клуб, влюбивший в себя миллионы болельщиков по всему миру.