РИАМО - 23 июн. Управляющие домами в Подмосковье в рамках проекта «proЖКХ» расскажут об основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю жилищно-коммунальных услуг, сообщается на сайте Ассоциации председателей советов МКД Московской области.

Потребителем жилищно-коммунальных услуг является каждый житель Подмосковья, но при этом не каждый знает свои права, и, что не менее важно, свои обязанности.

«В июне этого года Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с министерством ЖКХ Московской области запускает долгожданный и масштабный учебный проект «proЖКХ», где управдомы Подмосковья расскажут об основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю жилищно-коммунальных услуг, и поделятся своим опытом в этой области», - говорится в сообщении.

Принять участие в семинарах и пройти обучение может каждый житель, желающий разбираться в сфере ЖКХ. Занятия бесплатны и до конца года пройдут по всей области.