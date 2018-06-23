РИАМО - 23 июн. Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, от заболевания уже погибли 13 человек, сообщает Газета.ru.

«На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более сотни заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13», - говорится в сообщении.

В крови больных был найден вирус лихорадки долины Рифт. Начало лихорадки зарегистрировали 8 июня.

«Начало вспышки связывается с последствиями сильных дождей и наводнений, которые создали благоприятные условия для распространения комаров – основного переносчика вируса», - уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Лихорадка также фиксируется у животных, например, овец и верблюдов. Вирус мог передаваться при употреблении мяса или молока, а также от контакта с больным животным.

Ведомство призывает россиян учитывать информацию при планировании поездок.

Лихорадка долины Рифт - преимущественно остропротекающая вирусная болезнь, передающаяся переносчиками и характеризующаяся лихорадкой, некротическим гепатитом, гастроэнтеритом, геморрагическим диатезом и высокой летальностью ягнят и телят. У взрослых животных болезнь проявляется абортами. К ней восприимчивы также грызуны, обезьяны и человек.