РИАМО - 23 июн. Жителей и гостей Москвы предупредили о том, что северный вестибюль станции метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии открыт только на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В субботу на столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу встретятся сборные Бельгии и Туниса. Начало матча в 15:00.

«Северный вестибюль станции «Спартак» работает только на выход. Для входа можно пользоваться южным вестибюлем», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.