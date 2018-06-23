РИАМО - 23 июн. Произошедший ранее сбой в автоматизированной системе регистрации пассажиров авиакомпаний устранили в аэропорту «Домодедово», регистрация возобновлена, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее ряд авиакомпаний по всему миру, в том числе и в «Домодедове», испытывал проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. На время сбоя аэропорт «Домодедово» предоставил данным авиакомпаниям собственную систему регистрации.

«На данный момент регистрация пассажиров возобновлена. Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулся ряд авиакомпаний во всем мире, устранен», - сказала собеседник агентства.