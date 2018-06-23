РИАМО - 23 июн. Суббота в Москве ожидается жаркой, среднесуточная температура может быть на 6 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

На календаре 23 июня, лето в Московском регионе в разгаре. Июнь, напугав холодной погодой в начале месяца, дарит жителям и гостям столицы настоящее летнее тепло.

«Сегодняшний день будет не просто теплым, а жарким. Днем ожидается повышение температуры до 28-30 градусов в Москве, и от 25 до 30 в Подмосковье. <…> Среднесуточная температура сегодняшнего дня ожидается на 6 градусов выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

Приближающийся с запада атмосферный фронт местами прольет кратковременные дожди с грозами. Дожди будут локальными и незначительными, и при такой жаркой погоде освежающими.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и высокой пожароопасности.

Также суббота может стать самым жарким днем с начала года, температура ожидается до 30-32 градусов.