РИАМО - 23 июн. Задымление произошло в пустом электропоезде на одной из конечных станций Ярославского направления МЖД, причиной происшествия стала горящая тряпка, сообщил РИАМО в субботу представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

«Информация, появившаяся в СМИ, что якобы 22 июня в результате короткого замыкания произошло задымление в пригородном поезде Ярославского направления МЖД – не соответствует действительности. Причиной задымления стало занесение источника огня. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что дым идет из-под той части вагона, где нет элементов, способных привести к замыканию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к образованию дыма привела задымившаяся от внешнего источника огня тряпка. Ситуация произошла на конечной станции, когда пассажиры уже вышли из вагонов.

По его словам, локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возникшую ситуацию. На движение поездов ситуация не повлияла.