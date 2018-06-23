РИАМО - 23 июн. Проектирование «умного госпиталя» в столице уже началось, он может заработать в течение трех лет, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Меморандум о взаимодействии правительства Москвы и южнокорейской клиники Бундан подписали в столице 22 июня. Церемония прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Меморандум предусматривает создание «умного госпиталя будущего» на территории инновационного центра «Сколково». В субботу власти Москвы подписали меморандум о соглашении с корейцами о строительстве госпиталя.

«Мы уже проектируем этот объект с коллегами совместно и буквально в ближайшие дни приступим к подготовке строительной площадки. Надеюсь, что в течение ближайших трех лет мы сделаем основные строительные работы, и в течение трех лет госпиталь уже сможет принять первых специалистов», - сказал Хуснуллин.

Общая площадь здания составит 48 тысяч квадратных метров, основная специализация: кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медицинские осмотры. Ожидается, что в новой клинике смогут получать помощь более 26 тысяч пациентов в год.