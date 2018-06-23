РИАМО - 23 июн. На территории Московской области 24 июня ожидается гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду, жителям и гостям Подмосковья рекомендуют быть осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

«Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила: по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка <…>, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов», - уточняется на сайте.

На открытой местности нельзя прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими), при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде. При управлении автомобилем следует остановиться и закрыть окна.