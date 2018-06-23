РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В подмосковном Королеве 18 выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 балов, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«18 наших ребят получили высшие баллы за ЕГЭ по русскому языку. Кроме русского языка в нашей копилке еще два высших результата по истории, по одному - по информатике и по химии. Поздравляю ребят! Ждем окончательного подведения итогов - по пяти предметам результаты еще неизвестны», - написал Ходырев.

Он отметил, что лидером по количеству выпускников, набравших максимальный балл на экзамене, пока остается гимназия №9.

Всего в Королеве в этом году 1 064 выпускника, из которых 123 человека закончили школу с медалью.