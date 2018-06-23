РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В подмосковном Королеве выявили случай продажи алкоголя без наличия лицензии в ходе рейда участников проекта «Народный контроль», говорится в сообщении пресс-службы местного исполкома королевского местного отделения партии «Единая Россия».

Участники партийного проекта «Народный контроль» совместно с представителями администрации и УВД провели рейд по магазинам Королева 22 июня.

«В результате рейда в продовольственном магазине, расположенном по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 12, зафиксирована продажа алкогольной продукции без наличия лицензии. Надзорными органами составлен протокол», - говорится в сообщении.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, подобное нарушение влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.