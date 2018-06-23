РИАМО - 23 июн. Российское правительство приняло решение о расширении перечня видов хозяйственной и другой деятельности, которые можно осуществлять в пределах пунктов пропуска через границу страны, в него вошли гостиничные услуги, сообщает Газета.ru.

«В перечень решили включить деятельность, связанную с предоставлением гостиничных услуг транзитным пассажирам, которые делают пересадку в аэропорту в течение 24 часов, а также пассажирам задержанных рейсов», - говорится в сообщении.

Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска.

Данное решение приведет к развитию гостиничного бизнеса и развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах России.