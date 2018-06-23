РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Пожарные Люберец потушили горящее здание в промзоне городского округа Лыткарино, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Лыткарино, промзона Тураево, дом №15.

«В 03:29 - ликвидация (пожара - ред.). Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Пожар тушили две единицы техники и семь человек.