РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Участница вокального проекта «Голос» Соня Берия 30 июня выступит в парке «Наташинские пруды» на концерте, посвященном Дню молодежи, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежь всех возрастов приглашаем 30 июня в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды», где веселой компанией отметим День молодежи России в рамках развлекательной программы «Молодежка». Хедлайнерами программы станут участница проекта «Голос» Соня Берия и рэп-группа «ВБИТ»», - говорится в сообщении.

Праздник пройдет на площади для народных гуляний. Начало в 14:00. На празднике, помимо концерта, будет шоу-программа, Dj-сеты и розыгрыш подарков.

День молодежи в России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением президента РФ №459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи».