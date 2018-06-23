«Ряд авиакомпаний по всему миру испытывают проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. Мы предоставили авиакомпаниям, столкнувшимся с этой ситуацией, аэропортовую систему регистрации, которая используется для большинства рейсов в «Домодедове», - сказал собеседник агентства.