РИАМО - 23 июн. Аэропорт «Домодедово» предоставил некоторым авиакомпаниям, которые испытывают проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя системы, собственную систему регистрации, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы аэропорта.
Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания S7 испытывает проблемы с регистрацией пассажиров на некоторые рейсы из аэропорта «Домодедово».
«Ряд авиакомпаний по всему миру испытывают проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. Мы предоставили авиакомпаниям, столкнувшимся с этой ситуацией, аэропортовую систему регистрации, которая используется для большинства рейсов в «Домодедове», - сказал собеседник агентства.
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