РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В селе Сынково подмосковного Подольска 22 июня прошел митинг ко Дню памяти и скорби, в нем приняло участие более 100 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов Ирина Талпа.

В селе Сынково 22 июня прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почетными гостями на нем были ветераны, труженики тыла и дети войны.

«На митинге присутствовало более 100 человек. После возложения цветов и венков к памятнику погибшим воинам все прошли в зрительный зал дома культуры «Родник» на тематическую программу. Школьники рассказали историю мирной жизни и первых дней войны, вспомнили подвиг Виктора Талалихина и подольских курсантов, спели военные песни и поблагодарили ветеранов», - сказала Талпа.

В митинге приняли участие учащиеся Сынковской школы под руководством директора Натальи Шаговой, приемные семьи горокруга Подольск, воспитанники МДОУ детский сад №6 «Колобок», представители администрации городского округа Подольск, управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску, настоятель храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Александр Харламов и жители села.