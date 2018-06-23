РИАМО - 23 июн. В строительство «умного госпиталя» Bundang в московском инновационном центре «Сколково» планируют инвестировать порядка 70 миллионов долларов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестиции будут порядка 70 миллионов долларов, сейчас идет подсчет инвестиций. В проекте принимает участие российская компания «Ташир Групп». Часть инвестиций «Ташир Групп», часть инвестиций государственного госпиталя Bundang, подчеркиваю, это государственный госпиталь», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что правительство Москвы будет инвестировать создание инфраструктуры госпиталя.

Меморандум о взаимодействии между правительством Москвы и южнокорейской клиникой Бундан подписали в столице 22 июня. Церемония подписания меморандума прошла в присутствии президента России Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Он предусматривает создание корейскими специалистами при поддержке правительства Москвы «умного госпиталя будущего» на территории инновационного центра «Сколково».

Также в субботу власти Москвы подписали меморандум о соглашении с корейскими коллегами о строительстве «умного госпиталя».

Общая площадь здания составит 48 тысяч квадратных метров, основная специализация: кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медицинские осмотры. Ожидается, что в новой клинике смогут получать помощь более 26 тысяч пациентов в год.