РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске 22 июня проверили работу подрядных организаций в одном из домов, где завершился ремонт по программе «Мой подъезд», недостатков не нашли, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Москоблдумы, в пятницу (22 июня - ред.) проинспектировал приемку подъездов в многоквартирном жилом доме по адресу: Революционный проспект, дом №88. Ремонт ведется по губернаторской программе «Мой подъезд». Недостатков в качестве работ не выявили, довольны ремонтом и сами жильцы», - говорится в сообщении.

В трех из шести подъездах дома выполнили ремонт полов, стен и потолков; сделали монтаж электропроводов в короба; заменили осветительные приборы и оконные блоки. В трех других подъездах дома ремонтные работы вышли на стадию завершения.

Проверка прошла при участии заместителя директора МУЖРП-12 Юлии Лопуховой, главного специалиста МКУ «Окружное хозяйство» Андрея Матвеева, инспектора ГЖИ МО Елены Соловьевой, представителей ГБУ «УТНКР».