РИАМО - 23 июн. В километровой доступности от инновационного центра «Сколково» в столице создадут новый транспортно-пересадочный узел, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Транспортная доступность будет решена через дополнительную железнодорожную станцию, которую мы сейчас реконструируем, и она будет фактически наземным метро. Отсюда до станции 1 километр, это существующее направление. Здесь будет ТПУ, который объединит железную дорогу и наземный общественный транспорт», - сказал Хуснуллин.

В субботу власти Москвы подписали меморандум о соглашении с корейскими коллегами о строительстве «умного госпиталя» на территории инновационного центра «Сколково».

Общая площадь здания составит 48 тысяч квадратных метров, основная специализация: кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медицинские осмотры. Ожидается, что в новой клинике смогут получать помощь более 26 тысяч пациентов в год.