РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В центральном парке подмосковных Люберец 24 июня пройдет фестиваль красок холи, посвященный всероссийскому Дню молодежи, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«День молодежи начинаем праздновать уже в ближайшие выходные. Люберецкий фестиваль красок состоится в воскресенье, 24 июня, в Центральном парке культуры и отдыха. Фестиваль красок «Colorave» в Люберцах - это три часа танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и тысячи людей с отличным настроением на самом ярком фестивале округа», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на малой площади парка. Начало в 16:00.

Фестиваль красок холи зародился в древности в Индии. Этот праздник символизирует приход весны и начало нового года. Традиционно для проведения праздника в Индии использовались натуральные порошки из подручных средств, например, куркумы. В России для производства краски используется крахмал и пищевые водорастворимые красители.

День молодежи в России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением президента РФ №459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи».