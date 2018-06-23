РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске 22 июня вечером состоялся полуфинал конкурса «Мисс Батони - 2018», лучшей стала Марина Сафонова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске с 15 мая проходил прием фотографий для отбора на конкурс красоты «Мисс Батони - 2018», в четвертьфинале принимало участие 14 девушек. Конкурс вел экс-участник телепроекта «Дом-2» и участник проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Роман Третьяков. Участницы могли блеснуть своими талантами на конкурсе, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие на море. Четвертьфинал состоялся 15 июня, первое место в нем заняла Маргарита Сафонова.

«Первое место заняла Марина Сафонова, второе снова Екатерина Озерова, второй раз третье место и у Божены Скобцовой. Все девушки-участницы получили призы от спонсоров. Обладательницей поездки на море в этом году станет участница, которая пройдет все этапы конкурса. Но баллы, полученные на разных этапах, не суммируются», - сказал организатор конкурса.

Девушки старше 18 лет, которых отобрали по фото, принимают участие в очных этапах в бар-кафе «Батон» по адресу: Подольск, Революционный проспект, дом №47/1. Финал конкурса пройдет 29 июня. Сбор гостей в 21:00. Столики нужно бронировать заранее.

Всех участниц на каждом этапе награждают подарками от партнеров конкурса – картами на услуги салона красоты премиум-класса, подарочными сертификатами на покупку ювелирных украшений в федеральной ювелирной сети, сертификатами и специальными подарками от турагентства, подарочными картами на посещение клуба единоборств, сертификатами на дизайнерскую одежду. С каждым этапом призовой фонд увеличивается.

Информационным партнером мероприятия выступает «РИАМО в Подольске».