РИАМО - 23 июн. Власти Москвы в лице заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина подписали меморандум о взаимопонимании с госпиталем Bundang Сеульского национального университета, фондом международного медицинского кластера и компанией «Ташир МЕДИКА», передает корреспондент РИАМО.

Ранее меморандум о взаимодействии между правительством Москвы и южнокорейской клиникой Бундан подписали в столице 22 июня. Церемония подписания меморандума прошла в присутствии президента России Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Он предусматривает создание корейскими специалистами при поддержке правительства Москвы «умного госпиталя будущего» на территории инновационного центра «Сколково».

«Сегодня еще одно значимое событие - подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между фондом международного медицинского кластера, госпиталя Bundang и компанией «Ташир МЕДИКА» с целью сотрудничества для создания умного госпиталя будущего Bundang. Мы очень надеемся, что этот проект будет успешным, и хотели бы выразить слова благодарности нашим корейским коллегам», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, правительство Москвы приложит все силы, чтобы данный проект был успешным.

Заммэра уточнил, что уже завтра (24 июня) в столице готовы приступать к подготовительным работам.

«Наше сотрудничество с Южной Кореей развивается стремительно. Это происходит на трех уровнях, первый из них - контакты здравоохранения в области образовательных программ, и теперь создание нового госпиталя», - сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.