РИАМО - 23 июн. Автобусные маршруты №551К «Ветеринарная академия» - «Метро «Люблино» и №580 «Платформа «Чухлинка» - «Самаркандский бульвар» запустили с субботы в столичных районах с наиболее высоким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два новых маршрута коммерческих перевозчиков 23 июня появились в Москве. Они проходят в Юго-Восточном округе через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, а также через железнодорожные станции. В этой части города наиболее высокий пассажиропоток», - говорится в сообщении.

Автобусы следуют по двум новым маршрутам: №551К «Ветеринарная академия» - «Метро «Люблино» и №580 «Платформа «Чухлинка» - «Самаркандский бульвар».

«Маршруты запустили на два месяца раньше срока - ранее их планировалось открыть в сентябре. Они позволят повысить транспортную доступность для 24 тысяч горожан», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Маршрут №551К связал районы Кузьминки и Люблино, он усилит работу маршрута №551, который крайне востребован пассажирами. При движении от станции метро «Люблино» автобус подъезжает к дому 25/1 на улице Академика Скрябина. Там находится Академия ветеринарной медицины и биотехнологии, а в соседнем доме - Академия имени К.И. Скрябина. С вводом нового маршрута студентам станет удобнее добираться и от «салатовой», и от «фиолетовой» линии метро.

Также данный маршрут позволит жителям Кузьминок без пересадок добираться до больницы имени Семашко.

Маршрут обслуживают шесть автобусов малого класса. Они следуют с 06:00 до 22:30 с интервалом движения 15-20 минут. Новое транспортное направление улучшит качество обслуживания более 10 тысяч человек.

Автобусы №580 связали районы Выхино-Жулебино и Рязанский, они усилят работу маршрутов №51, 51К и 410. В частности, новый маршрут позволит жителям Самаркандского бульвара без пересадок добираться до станции метро «Рязанский проспект», до железнодорожной платформы «Чухлинка».

Каждый день с 05:30 до 22:30 с интервалами 10-20 минут на маршруте работают восемь автобусов малого класса. Новое направление улучшит качество обслуживания более 14 тысяч пассажиров.

В столице на сегодняшний день восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 маршрутов. В госконтрактах, которые транспортные компании заключили с городом, прописаны требования к безопасности. Это, например, посадка и высадка пассажиров только на оборудованных остановках, соблюдение трассы маршрута, а также чистота и порядок в подвижном составе.

«За соблюдением расписания следят в режиме онлайн с помощью системы ГЛОНАСС. Она установлена в каждом автобусе коммерческих перевозчиков», - уточняется в материале.

В текущем году, кроме маршрутов №551К и 580, в столице появится еще 27 новых автобусных маршрутов, которые будут обслуживать частные перевозчики. Из них 13 пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке города. Транспорт будет курсировать между соцобъектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами.