РИАМО - 23 июн. Поезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут следовать с увеличенными интервалами из-за сбоя, специалисты вводят в график движение поездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 22:30 на перегоне Москва-Бутырская (Савеловский вокзал) – Бескудниково Савеловского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд, следовавший без пассажиров. Железнодорожники отправили на место вспомогательный локомотив, который в 23:45 отбуксировал остановившийся состав», - говорится в сообщении.

На период буксировки диспетчерский аппарат МЖД организовал движение пригородных поездов и аэроэкспрессов по соседним путям. В связи с этим увеличен интервал движения пригородных поездов.

Диспетчеры МЖД принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести поезда в график.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.