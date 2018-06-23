РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. Традиционный турнир по футболу среди детских дворовых команд «Кубок ПИФ» начнется в подмосковном Королеве 1 июля, соревнования будут проходить до сентября, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.

В текущем году «Кубок ПИФ» пройдет в Королеве уже в девятый раз. Лучшие дворовые футбольные команды будут определены среди мальчиков 2005-2006 годов рождения и 2007-2008 годов рождения, а также среди девочек в возрасте до 16 лет включительно.

«Игры пройдут на дворовых спортивных площадках Королева, спортплощадках, расположенных не территории учебных заведений города, а также на резервном поле стадиона «Металлист»», - сообщается на сайте.

Финальные игры первенства состоятся на стадионе «Металлист» 2 сентября 2018 года.