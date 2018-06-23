РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В подмосковном Королеве 30 июня будут праздновать День молодежи, на стадионе «Вымпел» пройдут различные спортивные и образовательные мероприятия, сообщается на странице отдела по работе с молодежью городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

В Королеве праздничные мероприятия начнутся в 16:00 на стадионе «Вымпел».

«В рамках спортивной программы праздника состоятся первенство Московской области по экстремальному самокату, фестиваль брейк-данса, профессиональное шоу мотоспортсменов, а также многое другое», - говорится в сообщении.

Также спортивная часть праздника включает в себя соревнования по футболу, волейболу и стритболу среди любителей, желающие принять участие могут записаться на соревнования в группе отдела по работе с молодежью городской администрации.

На празднике будут работать площадки молодежных общественных организаций, на которых пройдут мастер-классы, викторины и игротека.