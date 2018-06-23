РИАМО - 23 июн. В подмосковном городском округе Руза минувшим днем обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны,угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Руза, поступило сообщение об обнаружении 105-миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в Военный комиссариат Московской области.