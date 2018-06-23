РИАМО - 23 июн. На востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в здании завода на площади около 10 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

«Было незначительное возгорание по адресу: проспект Буденного, дом 16, корпус 1. Заявка поступила в 09:04, в 09:06, уже через две минуты, подразделения были на месте, в 09:20 - полная ликвидация возгорания», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила примерно 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится завод «Салют».