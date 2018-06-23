РИАМО - 23 июн. В столице суббота может стать самым жарким днем с начала года, температура воздуха может достичь плюс 32 градусов, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.



«Ожидается 30-32 градуса, по области - 27-32 градуса. В любом случае, будет около 30 градусов тепла, а побьем ли мы рекорд вчерашнего дня, это как повезет», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в пятницу был зафиксирован самый теплый день с начала года - воздух в Москве прогрелся до плюс 29,9 градуса.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и высокой пожароопасности.