РИАМО - 23 июн. Власти столицы рекомендовали футбольным болельщикам воздержаться от посещения фан-зоны возле МГУ в столице в дни популярных матчей ЧМ-2018 из-за переполнения территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников отметил, что улицы центра Москвы и фан-зона работают с перегрузкой, еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках.

«В настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тысяч участников испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности!» - уточнил Черников.

Он добавил, что система безопасности столицы работает без нареканий, и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий.

«Впереди наиболее яркие моменты чемпионата и, несомненно, повышенный интерес к финальным матчам, которые определяют лидеров. Очень просим Вас в эти дни быть максимально корректными и доброжелательными, стараться не провоцировать конфликтные ситуации и самим пресекать чужие провокации», - подчеркнул министр.

По его словам, в городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается для того, чтобы атмосфера праздника была доступна каждому, а также для того, чтобы рассредоточить группы болельщиков, для недопущения давки и дискомфорта.

«Искренне надеемся на ваше понимание и благодарим каждого жителя Москвы за вклад в общее дело проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», - заключается в материале.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.