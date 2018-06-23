РИАМО - 23 июн. В подмосковной Коломне обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От диспетчера ЕДДС городского округа Коломна, поступило сообщение об обнаружении 50 миллиметрового артиллерийского боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Коломенского ОМВД. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в Военный комиссариат Московской области.