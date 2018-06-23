РИАМО - 23 июн. На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали свыше 20 пожаров, к их тушению привлекали свыше 190 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 22. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 193 человека, 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожные аварии спасатели реагировали 21 раз, спасли 22 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.