РИАМО - 23 июн. В субботу в Москве и Подмосковье местами пройдут дожди, возможны грозы, максимальная температура воздуха составит плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30, по области - 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

«Погодные условия в Московском регионе в выходной день трудно назвать благоприятными: при жаркой погоде на фоне пониженного атмосферного давления сформируются условия погодной гипоксии, из-за чего дискомфорт будут испытывать люди с заболеваниями сердца и сосудов, пожилые люди и дети, а также люди с эндокринными заболеваниями», - добавляется в материале.

Синоптики отмечают, что грозы и порывистый ветер даже у здоровых людей могут вызывать чувство беспричинной тревоги и беспокойства, расстройство сна. В такую погоду многие жалуются на повышенную утомляемость и снижение работоспособности. А самочувствие людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.