РИАМО - 22 июн. Опоры для трех развязок на участке с 26-го по 30-й километр Горьковского шоссе в Балашихе построили на 20%, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

На участке идет строительство трех разворотных петель в рамках второго этапа реконструкции федеральной трассы. Одна петля позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая – развернуться в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир – Восточное шоссе. На 30-м километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы и поворот с трассы М-7 в микрорайон Балашихи Сакраменто.

«В рамках работ по второму этапу реконструкции Горьковского шоссе на участке с 26 по 30 километр в Балашихе рабочие возводят опоры для трех разворотных петель. Эти работы выполнены на 20%. Завершить возведение опор планируется летом 2019 года, а затем приступить к монтажу пролетов», – сказал главный инженер ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Сергей Серба.

Он добавил, что также идут работы по перекладке инженерных коммуникаций, возведению опор пешеходных переходов, укладке асфальта.

Строительство разворотных петель позволит полностью убрать светофорное регулирование на участке дороге, исключить левые повороты, которые являются главным источником аварий.

Также будут построены четыре надземных пешеходных перехода, установлены шумозащитные экраны, автоматизированная система управления дорожным движением, автобусные остановки и обустроены пешеходные дорожки.

Строительство разворотных петель планируют завершить до конца 2019 года.