РИАМО - 22 июн. Три знака, принадлежащие Обществу содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), сохранившиеся на фасадах домов в трех районах столицы, решили отреставрировать этим летом, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Знак ОСОАВИАХИМа считался почетным, люди действительно старались и прикладывали усилия к тому, чтобы получить право разместить его на своем доме. Восстановление знаков ОСОАВИАХИМ – отличная идея. Думаю, мы поддержим ее и решим, как восстановить утраченные знаки и на других памятниках Москвы», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Как говорится в сообщении, гипсовые знаки были аккуратно демонтированы, после чего отправились в реставрационную мастерскую. Специалисты изучают их состояние (два буквально разваливаются на фрагменты, третий имеет хорошую сохранность) и решают, как восстановить утраченные элементы.

Кроме того, есть идея снять с одного из них (того, что имеет наилучшую сохранность) форму, по которой можно было бы воссоздать утраченные знаки на других домах столицы.

Москвичи обнаружили их по адресам: дом на углу Солянского проезда и Солянского тупика (выявленный объект культурного наследия «Доходный дом с торговыми помещениями храма Всех Святых на Кулишках»), Большой Дровяной переулок, 13/7 (объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Татарниковых»), Воронцовская улица, 13.

Общественно-политическая организация «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (ОСОАВИАХИМ) появилась в Советском Союзе в январе 1927 года и просуществовала без малого четверть века – до 1948 года.

В 1928 году президиум Центрального совета рассмотрел вопрос об эмблеме и значке члена Общества. Была выбрана пятиконечная красная звезда, на фоне которой разместились серп и молот, шестерня и сноп колосьев, а также пропеллер, винтовка и противогаз – символы обороны. Внизу на ленте расположена надпись «Крепим оборону СССР».

Кроме значка было решено размещать настенные знаки ОСОАВИАХИМ на домах. Размер доски определялся количеством членов ОСОАВИАХИМа в каждом конкретном доме. Существовало три типа: маленькая (22,5 на 22,5 сантиметров), средняя (50 на 50 сантиметров) и большая (100 на 100 сантиметров).