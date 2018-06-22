РИАМО - 22 июн. Во время чемпионата мира по футболу в Подмосковье для гостей и болельщиков предусмотрены туристические маршруты, которые официально были занесены на портал Welcome-2018, иностранным туристам на маршрутах помогают волонтеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и спорта Московской области.

В маршруты входят Коломенский и Дмитровский кремль, Воскресенский Новоиерусалимский музей в Истре, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Клин – музей-усадьба Чайковского.

«На одном из них, на Красногорской площади у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, работают волонтеры общественно-спортивного движения «Живу спортом». В их задачи входит встреча гостей и участников чемпионата, а также ориентирование туристов по монастырю и городу», – говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, в прошлом году более 500 волонтеров Подмосковья прошли обучение и были задействованы на Кубке конфедераций, а в этом году 700 волонтеров из Московской области помогают на туристических маршрутах и спортивных базах сборных команд мундиаля.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а также пообщался с волонтерами и узнал, как проходит работа на этом туристическом маршруте.

«Нам оказывают большую помощь волонтеры, которые общаются с гостями Подмосковья. Они все владеют иностранными языками – не только английским, но и испанским, потому что приезжают много испаноговорящих болельщиков. Наша задача – встретить гостей на достойном уровне для того, чтобы они еще раз захотели вернуться в Россию и в Московскую область», – отметил Терюшков.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.