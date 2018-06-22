РИАМО - 22 июн. Более 370 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, школы региона ежегодно входят в рейтинг образовательных организаций по конкурентоспособности выпускников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Выпускники Подмосковья в 2018 году вооружены прекрасными знаниями, у них хорошие стартовые позиции. В этом году в Подмосковье более 370 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, более 4,3 тысячи медалистов», — сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Образовательные организации Подмосковья ежегодно входят в рейтинг школ по конкурентноспособности выпускников. По итогам 2017 года десять подмосковных школ вошли в топ-100 лучших школ России, качественно подготовивших выпускников, которые поступили в сильнейшие вузы страны.

Начиная с 23 июня, в школах Московской области пройдут выпускные. В этом году в Подмосковье более 100 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.