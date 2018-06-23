РИАМО - 23 июн. Общегородской выпускной, который состоится в столичном парке Горького в ночь субботы на 24 июня, посетят 19 тысяч московских школьников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По сложившейся традиции городской праздник выпускников пройдет в парке Горького. Праздничная программа начнется в 20:00 23 июня и продлится до 06:00 24 июня. На праздник приглашены выпускники всех московских школ», – говорится в сообщении.

Центральный вход в парк будет декорирован в стилистике мероприятия. Сам парк будет разделен на восемь тематических зон.

Для выпускников вход в парк Горького откроется в 20:00. Они смогут пройти по красной ковровой дорожке и сделать фото на память на фоне арт-объекта в форме объемной буквенной инсталляции #ВЫПУСК2018. В этой же зоне будут расположены арт-объекты с навигационной схемой и информацией о празднике. Также всю информацию можно будет получить с помощью специального мобильного приложения.

С 22:00 на главной сцене праздника выступят Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah и другие исполнители. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». На Фонтанной площади с 22:00 выступят DJ Groove, Александр Панайотов, IOWA, Burito, «Винтаж».

На выпускной школьников доставят более 500 автобусов.

В связи с праздником улица Ильинка во вторую половину дня субботы станет пешеходной, ее полностью перекроют до 07:00 24 июня.

Кроме того, с 06:00 субботы партерная часть парка Горького будет закрыта из-за приемки территории к выпускному.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».