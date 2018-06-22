РИАМО - 22 июн. Экскурсии в музеях организуют специально для 10 тысяч подмосковных детей в рамках проекта «Подмосковье – детям» осенью этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 2018 году на проект «Подмосковье – детям» для школьников Московской области выделено 9,5 миллионов рублей. Программа будет реализовываться в сентябре – октябре 2018 года. Мы планируем, что музеи Московской области посетят 10 тысяч обучающихся образовательных организаций», – заявила министр культуры области Оксана Косарева.

По ее словам, для детей разработано 15 культурно-познавательных программ, в которых будут участвовать федеральные, государственные, муниципальные и частные музеи.

Помимо этого, министр рассказала об электронной регистрации групп детей на сайте регионального ГИБДД при выезде на автобусах за пределы региона.

«Московская область стала пилотной для проведения эксперимента по электронной регистрации групп детей на сайте регионального ГИБДД при выезде на автобусах за пределы региона», – сказала Косарева.