РИАМО - 22 июн. В 2018 году в подмосковных Бронницах планируется отремонтировать 19 участков дорог, на данный момент работы полностью завершили на трех участках Гребного канала протяженностью около 1 километра и на улице Москворецкая, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Бронницы полным ходом идет ремонт муниципальных дорог. В этом году в Бронницах отремонтируют 19 участков муниципальных дорог протяженностью 9 километров с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Размер субсидии из регионального фонда составил 70 миллионов рублей. Это в 11 раз больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы в полном объеме завершены на трех участках Гребного канала протяженностью около 1 километра и на улице Москворецкая.

«Укладка асфальта завершена в переулке Бельский (0,31 километра) и в деревне Марьинка на Первой (0,15 километра) и Второй (0,1 километра) улицах, в переулке Красноармейский (0,09 километра), переулке Озерный (0,06 километра), на улице Красноармейская (0,04 километра), ММК – Марьинка (0,48 километра). Здесь предстоит еще нанести дорожную разметку», — добавляется в сообщении.

Также ведется фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на следующих участках: Каширский переулок (1,54 километра), улица Красная (0,63 километра), в поселке Горка участок ремонта 0,18 километра, проезд Кирпичный (0,68 километра). Кроме того, ремонт идет на центральной улице города - Каширский переулок. Протяженность ремонта дороги здесь составляет порядка 1,5 километров.