РИАМО - 22 июн. Сейчас в Москве работают восемь зон отдыха с купанием и 37 без купания, водоемы и песок проверяют на санитарно-химические и микробиологические показатели, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха – пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, одна – Большой Садовый пруд (САО) — на надзоре Федерального медико-биологического агентства) и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции – шесть).

«В настоящее время открыты для купания восемь зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград); Большой городской пруд (Зеленоград); Школьное озеро (Зеленоград); Белое озеро (ВАО); Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Тропарево (ЮЗАО)», — говорится в сообщении.

В городе приняты в эксплуатацию и функционируют 37 зон отдыха без купания: Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО); Кузьминские пруды (верхний и нижний) (ЮВАО); пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (Зеленоград); Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО); Воробьевы горы, Мазиловский пруд (ЗАО); Ангарские пруды, парк «Дружба», Головинские пруды, прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (САО); Калитниковский пруд, Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриаршие пруды, Новодевичьи пруды, Красногвардейские пруды, Крымская набережная реки Москвы, Новоспасский пруд (ЦАО); Борисовские пруды (ЮАО).

В их число также входят Лианозовский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Садовый пруд (СВАО); Садовый пруд, парк «Северное Тушино» (СЗАО); зона отдыха «Заречье» на реке Десне (ТиНАО).

На реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: Бич-Клаб (САО); Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).

«Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в зонах отдыха. Проводятся исследования воды открытых водоемов и песка на санитарно-химические и микробиологические показатели, энтомологические обследования водоемов, проверяется санитарное состояние мест отдыха москвичей и гостей столицы», — добавляется в сообщении.

В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий на зоне отдыха, в том числе программы производственного контроля, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена.